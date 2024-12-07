العتبة الحسينية المقدسة تضع خطة خاصة لافتتاح مراكز طبية في لبنان

2024-12-07 11:55:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، عن وضع خطة خاصة لافتتاح مراكز طبية في لبنان.

وذكرت العتبة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، أعلنت عن خطتها الخاصة بدعم الشعب اللبناني، وذلك عبر افتتاح مراكز صحية ثابتة تقدم خدمات طبية متنوعة للمرضى".

وقال رئيس الهيئة حيدر العابدي، بحسب البيان، إن "العتبة الحسينية المقدسة وعبر هيئة الصحة والتعليم الطبي، وضعت خطة خاصة لافتتاح مراكز طبية في لبنان، لتقديم خدمات أولية للمرضى قبل نقلهم إلى المستشفيات"، لافتاً إلى أن "المراكز ستعمل على تقليل الضغط في المؤسسات الصحية اللبنانية وتسهل عملية تشخيص مدى خطورة الحالات قبل نقلها إلى المستشفيات، فضلا عن إنقاذ الكثير من الحالات المرضية، وأن هذه المراكز ستقدم خدمات مدعومة بشكل كامل من قبل العتبة الحسينية المقدسة".

وأوضح البيان أن "وفد الإغاثة التابع للعتبة الحسينية المقدسة انتقل من سوريا إلى لبنان لتقديم الخدمات للعائدين إلى مناطقهم داخل لبنان"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم مساعدات طبية وعينية للعائدين، إضافة إلى المضيف المتنقل لتوزيع الوجبات".