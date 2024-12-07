وزير التعليم يعلن قرب تأسيس كليات مختصة بالذكاء الاصطناعي

2024-12-07 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، عن قرب تأسيس كليات مختصة بالذكاء الاصطناعي، فيما كشف عن مشروع يحتضن العلماء في عدة اختصاصات مهمة.وقال العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اغلب الجامعات العراقية ادخلت قسم الذكاء الاصطناعي، وهناك كلية ستنشأ في جامعة بغداد خاصة بالذكاء الاصطناعي اضافة الى جامعات أخرى".وأضاف أن "الوزارة لديها فكرة لإنشاء كلية تكون نواة للجامعة تضم النخب من اصحاب المعدلات من 90 فما فوق للاختصاصات الانسانية والعلمية مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الاجتماع والقانون والسياسة ولا يقل معدلها عن 90 وتكون هناك منافسة من اجل ان تكون بيئة حاضنة للعلماء بهذه الاختصاصات "، لافتا الى أنه "سيتم استقبال الطلبة بهذه الكلية التي ستكون نواة لانشاء جامعة نخبوية في العام المقبل".واشار الى ان: "مسابقة القراءة التي اعدتها الوزارة وكرمت الفائزين منها وجدنا ان اغلب الفائزين منها هم من المجموعة الطبية وكانت دراسة لهذه الحالة وجدنا بان اغلب المعدلات العالية يذهبون الى المجموعة الطبية".