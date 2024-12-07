اليوم .. الجيش يلاقي الحشد في أبرز مباريات نخبة اليد

2024-12-07 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم السبت مباريات الدور السادس من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025).ويلتقي فريق كربلاء نظيره بلدية البصرة على قاعة نادي الجماهير في كربلاء الساعة الثانية ظهراً، فيما يلعب فريق الفتوة مع الناصرية على قاعة نادي الفتوة الساعة الثانية ظهراً.وتستضيف قاعة نادي القاسم لقاء فريقي القاسم والمسيب الساعة الثانية ظهراً ،بينما يلعب فريق السليمانية والكوفة على قاعة السليمانية الساعة الثانية ظهراً.وفي آخر لقاءات اليوم المواجهة التي تجمع فريقي الجيش والحشد على قاعة نادي الجيش الساعة الرابعة عصراً.



