2024-12-07 12:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث والمحلل السياسي السوري، أحمد اليوسف، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، أن تحرك قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باتجاه الشريط الحدودي مع العراق وتحديدا البو كمال ودير الزور، هو رسالة اطمئنان للحكومة العراقية.

وقال اليوسف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية لديها تخوف من وجود هيئة تحرير الشام، وباقي فصائل المعارضة السورية على الشريط الحدودي وفي مناطق البو كمال، وهناك خشية من تحرك داعش في هذه المناطق".

وأضاف أن "تحرك قسد جاء برغبة أمريكية، لغرض منع أي تحركات لتنظيم داعش في المناطق الصحراوية، ومناطق غرب الفرات، وإرسال رسائل اطمئنان إلى العراق".

هذا وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، (قسد)، امس الجمعة، على معبر البوكمال الحدودي من الجانب السوري والمحاذي للعراق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين قولهما، إن: "معبر البوكمال الحدودي مع العراق تسيطر عليه حاليا قوات قسد".

وذكرت مصادر بـ"قوات سوريا الديمقراطية – المدعومة من أمريكا-، ان مقاتليها "ينتشرون في مدينة دير الزور وغرب الفرات" القريبة من حدود العراق.

يشار الى، ان وزارة الداخلية الأردنية، أعلنت بوقت سابق اليوم عن إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بسبب الظروف الأمنية في الجانب السوري.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أممي في برنامج الأغذية العالمي قوله إن نحو مليون ونصف المليون شخص قد يضطرون للفرار من القتال في سوريا، لافتا إلى أن التصعيد أدى إلى نزوح 280 ألف شخص منذ اندلاعه.