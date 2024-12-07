2024-12-07 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزارة التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، بتوزيع الكوبونات مجاناً لاقتناء الكتب للتربويين والطلبة الوافدين الى معرض بغداد الدولي للكتاب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه " بتوجيه من وزير التربية وبغية استقطاب القراء من الطلبة والتدريسيين ورفع مستوى كفاءتهم المعرفية والمعلوماتية، تقرر توفير 2000 كوبون مجاني لاقتناء الكتب للتربويين والطلبة الوافدين الى معرض بغداد الدولي للكتاب".

وأشار البيان، إلى أن "الجبوري أكد أهمية تفعيل دور القراءة والمطالعة في حياة الأفراد لمساهمتها في بناء مجتمع رصين ومحصن يتمتع بالمهارات الإبداعية وإثراء النفس بالمعلومات القيمة".



