مبابي يعترف بأخطائه ويعد بقيادة ريال مدريد إلى القمة

2024-12-07 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني وعدا إلى قادة النادي الملكي الإسباني بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال خلال الفترة الماضية.

وكان ريال مدريد قد رفع سقف التوقعات عندما انضم مبابي إليه قادما من باريس سان جيرمان لكن مبابي يقدم أداء باهتا ويبدو أنه لم يتفاهم بعد مع باقي عناصر الفريق وغاب عن مستواه وفشل في صناعة الفارق مع ريال كما كان متوقعا عند انتقاله للعملاق الإسباني.

وأقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بأن مبابي لم يكن في أفضل حالاته وتعهد قائد فرنسا بالعودة لسابق عهده.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن كيليان مبابي أجرى محادثات مع بعض لاعبي ريال مدريد الأساسيين بعد هزيمة الأربعاء 2-1 أمام أتليتك بلباو حيث صرح بنيته أن يكون قائدا أكثر في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما اعترف بعيوبه حتى الآن هذا الموسم وتعهد بإظهار ذاته الحقيقية في المستقبل.

وأصر مبابي في حديثه أمام قادة ريال مدريد على أنه يريد أن يكون قائدا مستقبليا للنادي حيث يسعى الفريق إلى العثور على ضالته وهي الأداء الجيد والفوز المتتالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلام مبابي لاقى ترحيبا من قبل إدارة ريال مدريد الذين توقعوا هذا النوع من الموقف الجريء عندما وصل النجم الفرنسي مطلع هذا الموسم.

يذكر أن مبابي سجل 10 أهداف في 20 مباراة وتعرض لانتقادات كبيرة بعد إهداره ركلتي جزاء خلال هزيمتين أمام ليفربول وأتلتيك بلباو.