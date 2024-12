2024-12-07 12:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداذبإقامة مباراتين في بغداد والسليمانية، تستكمل اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025). ويستضيف فريق نوروز في المباراة الأولى نظيره الحدود في الساعة الثانية ظهراً على ملعب نوروز . ويحتل فريق نوروز المركز السابع عشر برصيد (8) نقطة، فيما يحل فريق الحدود في المركز الأخير في سلم الترتيب بصفر من النقاط. […]

