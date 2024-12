منخفض جوي يؤثر على الناصرية وارتفاع في درجات الحرارة دون أمطار خلال اليومين المقبلين

2024-12-07 12:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة الأنواء الجوية في الناصرية عن تأثير منخفض جوي قادم من البحر الأحمر على المحافظة، مما سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تظل فرص هطول الأمطار معدومة خلال اليومين المقبلين. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير دائرة الأنواء الجوية في...

