2024-12-07 12:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن نائب رئيس نادي الناصرية هيثم هاشم الدبي، عن إقالة رئيس النادي، إحسان الازيرجاوي، من منصبه، وتكليف الأمين العام للنادي، رعد عبد الرزاق جازع، رئيساً جديداً للنادي. وقال الدبي لشبكة أخبار الناصرية، إن القرار جاء بعد تصويت الأغلبية من أعضاء الهيئة الإدارية، مشيراً إلى أن سبب الإقالة...

The post إدارة نادي الناصرية تقيل رئيسها وتعين رعد عبد الرزاق خلفاً له appeared first on شبكة اخبار الناصرية.