العراق يستعد لأول موجة أمطار واسعة مع اقتراب برد قطبي قارس

2024-12-07 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، قرب عودة عبور المنخفضات الممطرة إلى العراق، مع توقعات بحالات جوية متعاقبة خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح الزيادي، لوكالة شفق نيوز أن "خرائط الطقس تشير إلى تحسن في الغلاف الجوي وزيادة تعمق كتلة رطبة في شبه الجزيرة العربية، مما يتيح تفاعل نشاط البحر الأحمر".

وأكد أن "أول حالة ماطرة واسعة قد تبدأ بعد الثامن عشر من كانون الأول الجاري، مع احتمالية ازدياد الأمطار مطلع العام الجديد، خصوصاً في المناطق الجنوبية وأجزاء أخرى من البلاد".

وأضاف الزيادي أن "فرص هطول أمطار متفرقة محدودة قد تحدث يوم غد الأحد في الأقسام الشمالية".

كما أشار إلى أن البلاد ستشهد موجة برد قطبية شديدة البرودة اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري، ما يتطلب الاستعداد للتغيرات المناخية المتوقعة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن موجة قطبية متوقعة منتصف الشهر الحالي، تشمل تساقطا كثيفا للثلوج على شمال العراق وانخفاضا حادا في درجات الحرارة تحت الصفر شمال وغرب البلاد، مع موجة باردة قوية تمتد إلى الوسط والجنوب.