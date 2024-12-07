2024-12-07 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصدت الخرائط الجوية الخاصة برطوبة التربة، مؤشرا "غير مُبشر" بالنسبة للزراعة في مناطق في العراق، وذلك وفقا لما نشرته اليوم السبت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

وذكرت الهيئة في تقرير نشرته اليوم، أن تلك الخرائط تُصنف مُعدلات الجفاف الحاصل في منطقتنا عموما على أنه شديد و "مُتطرف" ببعض المناطق في ظل غياب الفعاليات الشتوية المُهمة حاليا.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة رطوبة التربة "على عُمق 40 سم" في بعض مناطق الموصل مثلا لا تتجاوز 10% فقط، وانعدام رطوبة التربة في دمشق وعَمان ونسبتها (صفر%).

وأضافت الهيئة في تقريرها، أن هذا مؤشر غير مُبشر بالنسبة للزراعة، ويُهدد المياه الجوفية في باطن الأرض.

ونشر التقرير صورة من تلك الخرائط كما هو وارد ادناه: