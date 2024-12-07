2024-12-07 13:27:04 - المصدر: ايشان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن السفارة الإيرانية في دمشق تواصل القيام بأنشطتها المعتادة. وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء حول الادعاءات المتعلقة بإخلاء سفارة إيران في دمشق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “هذه الادعاءات غير صحيحة، وسفارة إيران ما زالت فعّالة وتواصل القيام بأنشطتها المعتادة”. وأفادت صحيفة […]

ظهرت المقالة إيران تنفي إغلاق سفارتها في دمشق: مستمرة بأنشطتها المعتادة أولاً على ايشان.



