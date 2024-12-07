2024-12-07 13:27:04 - المصدر: ايشان

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، قوة الاقتصاد العراقي وتدفقاته المالية وعلاقاته التجارية، مشيراً إلى عدم تأثر هذا الاقتصاد بما يجري من توترات في الساحة السورية. وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي، إن “الاقتصاد السوري هو اقتصاد معاقب من جانب بلدان، مثل الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية الأخرى، وبالتالي […]

ظهرت المقالة مظهر محمد صالح: اقتصاد العراق وتدفقاته المالية وعلاقاته التجارية لن تتأثر بأحداث سوريا أولاً على ايشان.



