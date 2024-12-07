تأكيد نيابي: لا توجد نوايا لإرسال قوات رسمية الى سوريا

2024-12-07 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي نية للعراق بإرسال أي قوة عسكرية رسمية الى سوريا.

وقال عضو اللجنة علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق لا ينوي ارسال أي قوة عسكرية رسمية الى سوريا لقتال الجماعات الإرهابية هناك، والتي اكيد هي تشكل خطر وتهديد للأمن القومي العراقي".

وبين ان "العراق موقفه واضح ومعلن فهو يرفض أي تدخلات باي من شؤون دول الجوار والمنطقة، وما نشر من تعزيزات عسكرية على الحدود من قوات الجيش والحشد، هو كإجراء احترازي لدفع أي خطر عن العراق، وهذه القوات بكل تأكيد لن تعبر الحدود، وهي مهمتها الدفاع عن سيادة العراق وحفظ امنه واستقراره".

واكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.

فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك، مشدداً على أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك.

وفي أحدث تطورات المنطقة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستدرس أي طلب لإرسال قوات عسكرية إذا تقدمت بذلك الحكومة السورية.