وزير الخارجية يؤكد لنظيره الروسي سعي العراق لتجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه

2024-12-07 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، لنظيره الروسي سيرجي لافروف سعي العراق لتجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين التقى نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة".وأكد الجانبان، بحسب البيان، أن "العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري، وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين".وتابع البيان، أن "المباحثات تناولت مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في بغداد، والذي جمع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي عن ترحيبه بهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتجنيب سوريا المزيد من المآسي".وأشار حسين، بحسب البيان، إلى "خطورة تطورات الأوضاع في سوريا، وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق اللاجئين إلى دول الجوار"، موضحاً أن "العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره".وأكد أن "موقف العراق يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية وان العراق مهتم بحماية حدوده وسلامة اراضيه ومنع دفع العراق بان يكون جزاءً من هذا الصراع".