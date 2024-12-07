الدفاع الجوي يواجه الحشد الشعبي في محترفي السلة

2024-12-07 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم السبت مباراتين لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة للموسم الحالي (2024-2025).ويلتقي في المباراة الأولى فريق الكهرباء مع نظيره التجارة في الساعة الرابعة عصراً ، وستقوم القناة العراقية السريانية بالنقل المباشر لهذه المباراة.ويلعب في المباراة الثانية فريق الدفاع الجوي مع الحشد الشعبي في الساعة السادسة مساءً ، وستقوم القناة العراقية السريانية بالنقل المباشر لهذه المباراة.وفي مباراة أخرى يلتقي فريقا زاخو مع الحلة في قاعة زاخو في الساعة الخامسة مساءً.