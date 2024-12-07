الدفاع الجوي يواجه الحشد الشعبي في محترفي السلة
2024-12-07 14:40:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
تقام اليوم السبت مباراتين لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة للموسم الحالي (2024-2025).
ويلتقي في المباراة الأولى فريق الكهرباء مع نظيره التجارة في الساعة الرابعة عصراً ، وستقوم القناة العراقية السريانية بالنقل المباشر لهذه المباراة.
ويلعب في المباراة الثانية فريق الدفاع الجوي مع الحشد الشعبي في الساعة السادسة مساءً ، وستقوم القناة العراقية السريانية بالنقل المباشر لهذه المباراة.
وفي مباراة أخرى يلتقي فريقا زاخو مع الحلة في قاعة زاخو في الساعة الخامسة مساءً.
تقام اليوم السبت مباراتين لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة للموسم الحالي (2024-2025).
ويلتقي في المباراة الأولى فريق الكهرباء مع نظيره التجارة في الساعة الرابعة عصراً ، وستقوم القناة العراقية السريانية بالنقل المباشر لهذه المباراة.
ويلعب في المباراة الثانية فريق الدفاع الجوي مع الحشد الشعبي في الساعة السادسة مساءً ، وستقوم القناة العراقية السريانية بالنقل المباشر لهذه المباراة.
وفي مباراة أخرى يلتقي فريقا زاخو مع الحلة في قاعة زاخو في الساعة الخامسة مساءً.