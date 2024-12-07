ميدالية برونزية لمنتخب الصم في دورة الألعاب الآسيوية العاشرة

2024-12-07 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد -ةاعأحرز منتخبنا الوطني لكرة القدم للصم الميدالية البرونزية منافسات دورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم المقامة في ماليزيا.وذكر بيان للجنة البارالمبية الوطنية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " منتخبنا الوطني للصم حصل على الميدالية البرونزية عقب تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (4-2)".وأضاف البيان أن " المباراة تميزت بالحماسة والمستوى العالي، وشهدت تألقاً لافتاً من لاعبينا الذين قدموا أداءً مميزاً طوال البطولة".وبهذا الفوز أكد منتخبنا الوطني تفوقه وإصراره على تحقيق الإنجازات رغم التحديات رافعاً علم العراق على منصات التتويج في هذا المحفل الرياضي المهم .