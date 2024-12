المعاون الخدمي لمحافظ ذي قار: حملة التجاوزات مستمرة ولن تتوقف حتى إنهاء الظاهرة

2024-12-07 14:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات المهندس سلامة السرهيد أن ملف التجاوزات في المحافظة يعتبر من القضايا ذات الأولوية، مشددا على أن حملة إزالة التجاوزات لن تتوقف حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة التي وصفها بأنها غير حضارية وتؤثر سلبا على التنظيم المدني في ذي قار. وأشار...

