(الخليجي للقدم) يؤكد جاهزية ملاعب التدريب لبطولة (خليجي 26) التي تنطلق في الكويت 21 الجاري

2024-12-07 16:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 7 - 12 (كونا) -- أكد عضو اللجنة الهندسية التفقدية للاتحاد الخليجي لكرة القدم مساعد مدير بطولة (خليجي 26) للدعم اللوجستي الدكتور طارق الكندري جاهزية ملاعب التدريب للبطولة التي ستقام في الكويت في الفترة من 21 ديسمبر الجاري الى 3 يناير المقبل والبالغ عددها تسعة ملاعب.وقال الكندري عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة في تصريح صحفي اليوم السبت ان المباريات الرسمية ستكون على ستاد جابر الدولي وستاد جابر المبارك اللذين تم ايضا الانتهاء من جميع اعمال الصيانة بهما واصبحا جاهزين لاستضافة مباريات البطولة على ان يكون ستاد علي صباح السالم احتياطيا.وذكر انه تم استبدال الاضاءة في جميع الملاعب اضافة الى أرضياتها وبواباتها كما تم تجديد المرافق التابعة لها مبينا ان استاد جابر المبارك يعتبر من احدث الملاعب المصممة على النظام الأوروبي وبات حاليا جاهزا للبطولة.واضاف الكندري انه تم اعتماد الخطة الامنية وخطة الطوارئ والإخلاء وخطة المواصلات خلال فترة إقامة البطولة مع وضع خطط بديلة في حال حدوث اي طارئ.يذكر ان منتخب الكويت سيتدرب على استاد ثامر بنادي السالمية ومنتخب قطر على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة ومنتخب الإمارات على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك ومنتخب عمان على ملعب مبارك العصيمي بنادي خيطان.كما سيتدرب منتخب السعودية على استاد صباح السالم بالنادي العربي ومنتخب العراق على استاد نادي الكويت ومنتخب البحرين على استاد محمد الحمد بنادي القادسية ومنتخب اليمن على ملعب نادي الشباب فيما خصصت اللجنة المنظمة ملعب نادي الساحل لتدريبات حكام البطولة بإشراف اتحاد كأس الخليج العربي ولجنة الحكام.(النهاية) س ع د / ط أ ب