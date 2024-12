الكهرباء: التحول الذكي لا يفرض زيادة على أسعار التعرفة

2024-12-07 16:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيشمل جميع المحافظات، ولا يفرض زيادة في أسعار التعرفة. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث للإعلام الرسمي:" في اطار توجيه وزير الكهرباء بالتحول الذكي في الشبكة الكهربائية والسيطرة على الاحمال العالية والضياعات الكبيرة وتعظيم موارد الجباية، وضعت الوزارة خطة كبيرة للتحول […]

