قطر تعلن العودة لمفاوضات غزة.. ما علاقة ترمب؟

2024-12-07 16:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادأعلنت قطر، اليوم السبت، العودة لمفاوضات غزة.وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: " لاحظنا تراجع الزخم المرتبط بالمفاوضات بشأن غزة قبل الانتخابات الأمريكية، وعدنا إلى دورنا في المفاوضات بعد أن رأينا زخما جديدا".وأضاف، أن "الزخم عاد لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة بعد انتخاب ترمب، ونتعاون مع […]

