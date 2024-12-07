مقتل مزارع وإصابة خمسة آخرين بنيران الأمن في محافظة واسط

2024-12-07 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 6 مزارعين بنيران قوات الأمن بمنطقة البدرية جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مزارعين من منطقة البدرية بناحية الموفقية جنوبي محافظة حاولوا فتح مياه المراشنة الخاصة من نهر الجهاد الفاصل مع محافظة الديوانية وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من قوات الرد السريع الماسكة للارض".

وبين المصدر، ان "إطلاق النار أدى لمقتل احد المزارعين وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة"، لافتا إلى أن "المنطقة تشهد حاليا توتر امني مع وصول قيادات امنية رفيعة لمنطقة الحادث".