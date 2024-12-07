أكثر من 1500 عنصر من الجيش السوري بينهم ضباط يدخلون الاراضي العراقية

2024-12-07 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري عراقي، يوم السبت، أن المئات من عناصر الجيش السوري المنسحبة من القتال الدائر مع الفصائل المسلحة قد دخلت الأراضي العراقية وتحديدا من معبر القائم الحدودي غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 1500 جندي وضابط في الجيش السوري دخلوا الاراضي العراقية بعد السماح لهم بالدخول من الجانب العراقي".

واشار الى أن "السماح بدخولهم الاراضي العراقية جاء بسبب توتر الاوضاع في سوريا".