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دوري نجوم العراق .. الحدود يحقق الانتصار الاول له على حساب مضيفه نوروز

دوري نجوم العراق .. الحدود يحقق الانتصار الاول له على حساب مضيفه نوروز
دوري نجوم العراق .. الحدود يحقق الانتصار الاول له على حساب مضيفه نوروز
2024-12-07 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد فريق الحدود أول ثلاث نقاط بتحقيقه الفوز على مضيفه فريق نوروز، يوم السبت، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

جرت المباراة عند الساعة الـ 2:00 بعد الظهر على ملعب السليمانية .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الحدود بهدف دون مقابل لنوروز جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المحترف رومالد داكوستا في الدقيقة الـ 15 .

وفي الشوط الثاني أضاف الحدود هدفه الثاني عن طريق محمد سويد في الدقيقة الـ 58 ، وتمكن نوروز من تقليص النتيجة في الدقيقة الـ 61 عن طريق اللاعب عباس ياسين.

وبهذه النتيجة حقق الحدود اول ثلاث نقاط له بالمركز الـ 20 وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 8 بالمركز الـ 17.

أدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من حكم ساحة ، يوسف سعيد حكم اول ، حسنين رافل حكماً اولاً ، واكرم اسماعيل حكماً ثانيا، وليث فرحان حكما رابعا ، ومهند مناف حكم "VAR".

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