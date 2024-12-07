"إجهاد عضلي" يبعد رودريغو عن ريال مدريد قبل لقاء جيرونا

2024-12-07 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسبب الدولي البرازيلي رودريغو غوس جناح ريال مدريد، في أزمة جديدة لفريقه قبل مباراة جيرونا في الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويستضيف فريق جيرونا في ملعبه "مونتيليفي" ريال مدريد في الـ12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سقوطه أمام أتلتيك بلباو الأربعاء الماضي بنتيجة 1-2، في مباراة شهدت إهدار الفرنسي كيليان مبابي لركلة جزاء.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن غياب رودريغو غوس في مباراة جيرونا، بسبب معاناته من إصابة بإجهاد عضلي في القدم اليسرى.

وأوضح ريال مدريد أن رودريغو سيجري بعض الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

ولم يتحدد حتى الآن موقف الدولي البرازيلي من المشاركة في لقاء ريال مدريد المرتقب يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي.

وعاد رودريغو مؤخراً للمشاركة في المباريات ضد أتلتيك بلباو وقبلها خيتافي في الدوري الإسباني، بعد الغياب في سقوط 0-2 أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وفوز 3-0 على ليغانيس في الليغا.

وشهدت قائمة الميرينغي كذلك خروج ثنائي فريق الشباب، غونزالو غارسيا توريس وتشيما أندرييس للإصابة، ما أدى إلى استدعاء دانييل يانيز من فريق 17 سنة.

ويعاني ريال مدريد من كم إصابات هائل في الوقت الحالي منها 3 بقطع في الرباط الصليبي للركبة، للنمساوي ديفيد آلابا ودانييل كارفخال والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وفي السياق ذاته يغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب مشاكل عضلية والثنائي الفرنسي إدواردو كامافينغا بسبب إصابة في العضلات وأوريلين تشواميني لالتواء في الكاحل.