فارس عراقي يحقق المركز الأول في بطولة قفز الحواجز بالسعودية

2024-12-07 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق الفارس العراقي الصاعد زيد النجيفي، يوم السبت، المركز الأول ضمن منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول لبطولة السعودية لقفز الحواجز، والتي تقام في مركز قفز السعودية في الجنادرية.

وكان اليوم الثاني من البطولة قد إنطلق بشوط "ضد الزمن - السرعة" بارتفاع 1.25 متر لفئة النجمتين، وحقق المركز الأول فيه الفارس العراقي زيد النجيفي بزمن قدره 50.91 ثانية.

وحلّ ثانياً الفارس السعودي مازن اليوسف (52.41)، فيما جاء ثالثاً الفارس السعودي عبد الملك عبد الهادي (53.33).

تجدر الاشارة الى تفوق الفرسان العراقيين بمعظم المشاركات الخارجية في العامين الأخيرين حيث حققوا مراكز متقدمة من خلال الفرسان فالح الدليمي وزيد النجيفي.