العامري: الكيان الصهيوني يقود مشروعا مشبوها في سوريا والمنطقة

2024-12-07 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، أن الكيان الصهيوني يقود مشروعا مشبوها في سوريا والمنطقة، فيما أشار إلى أن ادعاءات الأتراك في دعم قطاع غزة عارية عن الصحة.وقال العامري خلال مهرجان أبناء المجاهدين- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية"، مبينا، أن "الكيان الصهيوني يقود مشروعا مشبوها في سوريا والمنطقة".وأضاف، أن "ادعاءات الأتراك في دعم غزة عارية عن الصحة"، داعيا إلى، "استغلال حجم التبادل التجاري التركي - العراقي الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار".وأكد، أنه "على العراق أن يكون له موقف واضح مما يحدث في سوريا وإلا فسندفع ضريبة كبرى"، موضحا، أنه "إذا هُدد أمننا القومي يجب أن ندخل للقتال في سوريا".وواصل العامري، أن "الهجوم خير وسيلة للدفاع ومن غير الصحيح أن نبقى نترقب التصعيد من بغداد".