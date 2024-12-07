الدفاع النيابية: الحدود العراقية السورية محصنة

2024-12-07 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن الحدود العراقية السورية محصنة.وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية وقائد قوات الحدود- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نطمئن الشعب العراقي على أن الحدود العراقية السورية مؤمنة"، مقدما، "شكره لوزير الداخلية وقائد قوات الحدود على هذا الإنجاز الذي قدموه في تأمين الحدود العراقية السورية".وأضاف المحمداوي، أن "هناك اطمئنانا من الشارع العراقي لما يجري من تأمين للحدود العراقية السورية"، منبها، بأن "جهود وزارة الداخلية كانت واضحة ومهنية وهناك استقرار أمني"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "الاستقرار موجود على الحدود العراقية السورية".