2024-12-07 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن قيادة عمليات غرب نينوى أعادت انتشار قطعاتها على الحدود العراقية – السورية.وذكر بيان لوزارة الدفاع- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ورئيس أركان الجيش، باشرت قيادة عمليات غرب نينوى المتمثلة بقيادة الفرقة المشاة الخامسة عشرة وفرقة المشاة العشرين بإعادة انتشارها على الشريط الحدودي العراقي السوري من قضاء ربيعة إلى سنجار بعد وصول قطعات إضافية مدرعة لتعزيز إسناد قوات الحدود الماسكة لقاطع المسؤولية".