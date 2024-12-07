بعد تحركات دعم التهدئة في سوريا.. سياسي: العراق استعاد دوره القيادي في المنطقة

2024-12-07 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، أن تحرك العراق الدبلوماسي لحلّ الازمة السورية يؤكد دوره القيادي في المنطقة.

وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "العراق يقود تحركات دبلوماسية عالية المستوى لحل الازمة السورية ولهذا كان هناك اجتماع ثلاثي في العاصمة بغداد، وسيكون هناك اجتماع دولي موسع خلال الأيام المقبلة لحل الازمة أيضا في بغداد".

وبين ان "تحركات العراق تؤكد انه استعاد دوره القيادي في المنطقة والعالم وهو أصبح عنصر حل مؤثر ونتوقع ان العراق سيكون دوره بشكل أكبر لحلّ الازمات ليس الإقليمية فقط بل حتى الدولية لما يملكه من علاقات جيدة مع كافة دول العالم".

واحتضن العراق، اليوم الجمعة، اجتماعاً ضم وزيري خارجية إيران وسوريا، بهدف توحيد الجهود الدبلوماسية لدعم التهدئة في سورية ومنع انعكاس ذلك على امن العراق والمنطقة.



