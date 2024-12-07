مقتل واصابة 6 مزارعين بنيران الأمن في واسط ومجلس المحافظة يكشف السبب

2024-12-07 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 6 مزارعين بنيران قوات الأمن بمنطقة البدرية جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مزارعين من منطقة البدرية بناحية الموفقية جنوبي محافظة حاولوا فتح مياه المراشنة الخاصة من نهر الجهاد الفاصل مع محافظة الديوانية وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من قوات الرد السريع الماسكة للارض".

وبين المصدر، ان "إطلاق النار أدى لمقتل احد المزارعين وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة"، لافتا إلى أن "المنطقة تشهد حاليا توتر امني مع وصول قيادات امنية رفيعة لمنطقة الحادث".

وتعقيبا على الحادثة قال رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة واسط حبيب الشمري لوكالة شفق نيوز، إن سبب الفتنة والمجزرة المروعة لمزارعي واسط هو مهندس بوزارة الموارد المائية يدعى (حسين الشمري) وقد حذرناه قبل 10 أيام.

وأوضح أن المهندس هو من أمر القوة الامنية باطلاق النار على مزارعي واسط أثناء تجمعهم للمطالبة بنظام مراشنة عادل، وهو سبب الكارثة.

كما لفت الشمري الى أن، الوضع الحالي في واسط غير مستقر، ونسعى للسيطرة عليه.

وتابع رئيس اللجنة، بالقول إن: القوة الامنية التي أطلقت النار من العاصمة بغداد، وتحديدا قوات الرد السريع، وتم وضعها في الحجز بعد هذه الجريمة المروعة.