أشادت بمستوى التدقيق.. الهجرة: لم نسجل أي خرق أمني من النازحين العائدين

2024-12-07 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، أنها تعمل وبجهد مستمر لإنهاء ملف النازحين في العراق، وفيما حددت عدد المخيمات الحالي، أكدت عدم تسجيل أي خرق من قبل النازحين العائدين أو في مناطقهم، مشيدة بمستوى التدقيق الأمني.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مخيمات النزوح تتوزع بين السليمانية ودهوك وأربيل الآن ولم يبقَ سوى 22 مخيماً، تضم تسعة عشر ألف عائلة والعدد في نزول، مع الإعلان المستمر عن إعادة مجموعات منهم إلى ديارهم".وأكد، أن "الوزارة تعمل بجهد مستمر لإخلاء العراق من المخيمات ومظاهر النزوح عبر إعادة القاطنين فيها إلى ديارهم"، مبينا، أنه "جرى تدقيق أمني لجميع العائلات العائدة إلى مناطقها الأصلية ولم نسجل أي خرق أمني من قبل العائدين أو في مناطقهم، ما يدل على جدية التدقيق الأمني الذي منع تسلل مطلوبين".وتابع، أن "الوزارة تنسق مع 11 منظمة إنسانية ووزارات الداخلية والتربية والصحة لتأمين ظروف عيش ملائمة لجميع العائلات".