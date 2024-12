برلمان العراق يشتعل.. مقاطعة كوردية لجلسة الموازنة بسبب نفط الإقليم

2024-12-07 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف عضو اللجنة المالية النيابية خليل دوسكي سبب رفض نواب الاحزاب الكوردية من دخول الجلسة الخاصة بمناقشة الموازنة والتي عقدت يوم الخميس الماضي. وقال دوسكي لـ عراق اوبزيرفر إن “النواب الكورد قرروا مقاطعة جلسة الموازنة بسبب عدم وجود تعديل قانون الموازنة الخاص بنفط الإقليم”. واضاف انه “تم ملاحظة شطب فقرة تعديل الموازنة …

