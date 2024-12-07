الحدود يتغلب على نوروز في دوري نجوم العراق

2024-12-07 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق الحدود لكرة القدم، اليوم السبت، انتصاره الأول في منافسات دوري نجوم العراق، بعد تغلبه على فريق نوروز بنتيجة 2-1.وافتتح نوروز التسجيل عبر لاعبه عباس ياسين في الدقيقة 6، فيما أحرز هدف التعادل للحدود المحترف رومالد داكوستا في الدقيقة 15، وأضاف محمد سويعيد في الدقيقة 58 هدف الفوز".ويعد هذا الفوز نقطة تحول مهمة لفريق الحدود، إذ يمنحه دفعة معنوية لاستكمال مشواره بثقة في الدوري.