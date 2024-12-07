وزير التربية يوجه الإدارات المدرسية بالاحتفال يوم الخميس المقبل

2024-12-07 17:50:08 - المصدر: الفرات نيوز

حتفاءً بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على عصابات داعش الإرهابية ودعما لقواتنا المسلحة في ساحات الوغى، وجه وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الإدارات المدرسية من شمال العراق الى جنوبه بإقامة حفل مركزي يوم الخميس الموافق ١٢/١٢ في المدارس وتخصيص الساعة الاولى لرفع العلم العراقي وإلقاء كلمات التهاني والتبريكات والتشجيع لقواتنا الامنية بكافة صنوفها ، بمناسبة تحرير محافظات العراق من براثن الإرهاب .

وتجدر الإشارة الى ان دولة رئيس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق العاشر من كانون الأول في عموم البلاد ليتسنى للعراقيين الإحتفال بهذا الحدث العظيم الذي سطرت فيه قواتنا المسلحة أسمى التضحيات من أجل العراق شعبا وارضا.