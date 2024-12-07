مصدر أمني رفيع: استقبال أكثر من 1000 جندي سوري داخل الأراضي العراقية
2024-12-07 17:55:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أفاد مصدر أمني رفيع، بأن العراق استقبل اليوم أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أكثر من ألف جندي من الجيش السوري طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي".
وأضاف إنه "تم استقبال الجنود وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهم".
أفاد مصدر أمني رفيع، بأن العراق استقبل اليوم أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أكثر من ألف جندي من الجيش السوري طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي".
وأضاف إنه "تم استقبال الجنود وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهم".