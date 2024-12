القوات السورية تسلم نفسها للجيش العراقي.. ماذا يجري على الحدود؟

2024-12-07 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بدخول نحو 1500 منتسب وضابط من الجيش السوري، إلى الأراضي العراقية بسبب توتر الأوضاع عبر معبر القائم. وقال المصدر، إن “أكثر من 1500 منتسب وضابط في الجيش السوري دخلوا الاراضي العراقية بعد السماح لهم بالدخول من الجانب العراقي”. وبين، أن “سبب ذلك يعود إلى توتر الاوضاع …

