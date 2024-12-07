2024-12-07 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، يوم السبت تقييما للوضع اﻷامني في منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

جاء ذلك خلال تفقد يار الله، رفقة نائب قائد العمليات المشتركة، منفذ (القائم) الحدودي، يرافقهما معاون العمليات وقائد القوات البرية وقائد عمليات الجزيرة ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية.

واشار البيان الى ان المحطة الاولى، كانت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، (..) إذ جرى تقديم إيجاز عن قاطع المسؤولية وجاهزية القطعات وانفتاحها والتدابير التي اتخذتها القيادة وفقاً لتحديات الوضع الراهن.

وأشار البيان إلى ان يار الله أجرى جولة على الشريط الحدودي تفقد خلالها عدداً من السرايا لقوات حرس الحدود ضمن قاطع اللواء الحدودي التاسع.

وطمأن رئيس اركان الجيش؛ العراقيين ودعاهم إلى الثقة بقواتهم الأمنية في تحمل مسؤولية فرض الأمن واحكام السيطرة على الشريط الحدودي ومثمناً الجهود والواجبات التي يقوم بها ابطال الجيش وبقية التشكيلات.

ولفت البيان إلى أن يار الله زار منفذ القائم الحدودي الذي يشهد تعزيزات كبيرة لقواتنا الامنية بمختلف تشكيلاتها.