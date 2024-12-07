زاخو يتغلب على الشرطة في دوري نجوم العراق

2024-12-07 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتمكن فريق زاخو لكرة القدم، اليوم السبت، من الفوز على نظيره الشرطة بهدف دون رد في دوري نجوم العراق.وسجل هدف زاخو الوحيد اللاعب جوستافو هنريك في الدقيقة 65 من المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.