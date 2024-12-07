لأول مرة.. العراقية الرياضية تحصل على الحقوق الحصرية لـ 7 دوريات وبطولات خارجية

2024-12-07 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف مدير القناة العراقية الرياضية أحمد منادي، اليوم السبت، عن حصول القناة على الحقوق الحصرية لـ 7 بطولات محلية ودولية.وقال منادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراقية الرياضية حصلت على عدة بطولات حصرية هذا الموسم تضمنت بطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم وكذلك بطولة الكأس، ودوري المجموعات لكرة الطائرة، ودوري النخبة لليد".وأضاف، أن "البطولات الحصرية التي حصلت عليها القناة تضمنت كذلك دوري كرة السلة والبطولة الدولية لتنس القدم، ومباريات منتخب العراق للتيك بول في فيتنام"، مؤكداً، أن "جميع هذه البطولات والمباريات حصريا ولأول مرة على قناة العراقية الرياضية".