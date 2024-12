2024-12-07 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نشرت رئاسة مجلس النواب، جدول اعمال جلسة يوم غد الاحد، حيث تضمن التصويت على عدة قوانين من ابرزها الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى أصحابها المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). وادناه جدول الاعمال:

The post البرلمان يدرج قانون الأحوال الشخصية مجدداً على جدول اعماله غداً appeared first on جريدة المدى.