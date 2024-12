2024-12-07 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، دخول نحو ألفي جندي من الجيش السوري إلى الأراضي العراقية بموافقة الحكومة. وقال العوادي في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "نحو 2000 جندي من الجيش السوري لجأوا إلى العراق اليوم ودخلوا إلى الأراضي العراقية بموافقتنا". وأطلقت هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة مسلحة عاملة معها هجوماً مباغتاً […]

