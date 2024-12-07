2024-12-07 20:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن استقرار سوريا أمنياً وسياسياً يمثل أولوية للعراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024 في دولة قطر".

وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث التطورات الراهنة في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والتحديات المرتبطة بها".

وأشار إلى، أن "الطرفين أكدا خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على كل من العراق وتركيا".

وشدد حسين- بحسب البيان- على أن "استقرار سوريا أمنياً وسياسياً يمثل أولوية للعراق"، مشيرا إلى، أن "العراق وتركيا يلعبان دوراً فاعلًا في تقديم الحلول المناسبة للأزمة السورية، وناقشا عدداً من العناصر التي يمكن أن تسهم في تحقيق ذلك".

وأكد البيان، أن "الوزيرين اتفقا على أن استمرار التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً"، معربين عن، "قلقهما إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا".

وحذر حسين- وفقا للبيان- من أن "استمرار الصراع المسلح سيؤدي إلى مزيد من المآسي والنزوح الداخلي، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري".

وواصل البيان، أن "الوزيرين شددا على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل يخدم مصالح سوريا وشعبها، بما يحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها".

وأكد البيان، أن "الوزيرين بحثا الخطوات المقبلة التي تستدعي تنسيقاً عالي المستوى بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الفاعلة في الشأن السوري، واتفقا على العمل بشكل مشترك لتقديم مبادرات حكيمة وعملية تهدف إلى التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على وحدة واستقلال سوريا، وتضمن سلامة أراضيها".