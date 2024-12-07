(واع) تنشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الأحد
2024-12-07 20:05:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، عن جدول أعمال الجلسة ليوم غد الأحد.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "جدول أعمال الجلسة ليوم غد الأحد، تضمن عددا من مشاريع القوانين، أهمها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، عن جدول أعمال الجلسة ليوم غد الأحد.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "جدول أعمال الجلسة ليوم غد الأحد، تضمن عددا من مشاريع القوانين، أهمها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".