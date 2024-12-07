(واع) تنشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الأحد

2024-12-07 20:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، عن جدول أعمال الجلسة ليوم غد الأحد.وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "جدول أعمال الجلسة ليوم غد الأحد، تضمن عددا من مشاريع القوانين، أهمها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".



