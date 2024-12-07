2024-12-07 20:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم غد الأحد، موعداً للتصويت على "القوانين الخلافية".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بحسب ما نشرته الدائرة الاعلامية وورد لوكالة شفق نيوز، التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين (2 و 10)، والتصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.

كما تتضمن الجلسة تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة السنة 2023، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.