2024-12-07 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

فصلت أمانة بغداد، اليوم السبت، الأعمال الجارية في مدخل العاصمة الجنوبي والإضافات والتغييرات المنفذة فيه، فيما حددت موعد إنجازه.

وقال معاون مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد حسين موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدخل بغداد الجنوبي (بغداد - بابل) أحد المداخل الثلاثة التي تمت المباشرة بها من قبل إدارة المشاريع في أمانة بغداد، ضمن حدودها بطول 5.5 كيلومترات"، لافتاً إلى، أن "العمل سيتضمن توسعة الطريق ليكون كل جانب (سايد) بعرض 16 مترا بدل العرض القديم الذي كان بحدود 10.5 إلى 11 مترا".

وبين، أن "العمل سيتضمن استحداث طرق خدمية على جانبي الطريق ضمن حدود بلديتي الدورة والرشيد" مشيراً إلى، أنه "سيتم استحداث إنارة وشبكة تصريف مياه أمطار، وأعمال زراعة".

وتابع، "سيتم تأثيث وتخطيط الطريق وصب القالب بجانبيه وتطبيق المماشي"، مؤكداً، أن "نسبة الإنجاز لغاية اليوم وصلت لحدود 22%، والإنجاز المخطط على نهاية العام المقبل".

وأضاف، أن "دائرة المشاريع باشرت أعمال إكساء الطريق ضمن مشروع تطوير مدخل بغداد - بابل إلى جانب مواصلة تنفيذ الفقرات الأخرى من حفر البوكس الترابي".