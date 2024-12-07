تشمل 200 منطقة جديدة... فريق الجهد الخدمي يكشف خطته لعام 2025

2024-12-07 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم السبت، عن خطته لعام 2025، مؤكداً أنها ستشمل أكثر من 200 منطقة، فيما حدد معيارين لاختيار المناطق

وقال رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال الفريق خلال العامين الماضيين شملت تقديم الخدمات لحوالي 350 منطقة، استفاد منها نحو مليوني مواطن في 400 ألف وحدة سكنية"، مبيناً أن "الفريق أنجز العديد من المشاريع المهمة في مجالات التبليط وشبكات المجاري والكهرباء

وأكد، أن "خطة الفريق لعام 2025 تهدف إلى استكمال الخدمات في تلك المناطق، وكذلك شمول مناطق جديدة بحسب الكثافة السكانية ونسبة المحرومية، وبناءً على توجيه دولة رئيس الوزراء، سيتم الاعتماد على قاعدة البيانات الحديثة لضمان تلبية احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة

".".

وأضاف المالكي، أن "المناطق التي سيشملها العمل في عام 2025 ستتجاوز 200 منطقة، موزعة في عدة محافظات، منها نينوى والمثنى وميسان وذي قار"، مشيراً إلى، أن "الفريق يعمل حالياً على إعداد الكشوفات والمعلومات اللازمة لتغطية المناطق المحرومة كافة".