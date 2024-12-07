الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس

2024-12-07 21:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي (2-2) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا، في معقل الفريق الأندلسي ملعب بينتو فيامارين.وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي وفيران توريس في الدقائق 40 و82، بينما سجل لريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو وأساني دياو في الدقائق 68 و(90+4).وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الــ11.