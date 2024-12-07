الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تعلن تمسكها بخدمات المدرب عصام حمد

2024-12-07 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، اليوم السبت، تمسكها بخدماتِ الجهازِ الفنيّ للفريق بقيادةِ المدرب عصام حمد.وذكر بيان للهيئة المؤقتة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، في مقر إدارةِ النادي، أكدت ثقتها الكبيرة بالجهازِ الفنيّ للفريق، وقُدرته على إعادةِ الفريق إلى وضعه الطبيعيّ كمنافسٍ على الألقاب بقيادةِ المدرب عصام حمد، إضافة إلى منحه الصلاحيات كافة في إبعاد أو استمرار بعض اللاعبين مع الفريق، خلال الانتقالاتِ الشتوية".وأضافت الهيئة، أنه "تم خلال الاجتماع، تسمية الكابتن أوس إبراهيم مديراً إدارياً لفريق كرة القدم، على أن يباشرَ مهامه بدءاً من المباراةِ المقبلة أمام فريق كربلاء".وتابعت، أنه "تم أيضاً معاقبة بعض اللاعبين انضباطياً ومادياً، وبالمقابل تكريم اللاعبين سجاد محمد مهدي ومنتظر عبد الأمير في ظل الأداءِ المُميز الذي قدماه مع الفريق، خلال مواجهةِ الفريق أمام نفط البصرة".